سفيرة قبرص التقت بوصعب: قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى وخاصة لبنان

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب سفيرة قبرص في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو التي شكرت بو صعب على التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل مؤخراً بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة.

كما اوضحت ماريا هادجيثيودوسيو ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى و بخاصة لبنان.

بدوره شكر بو صعب سفيرة قبرص على توضيح موقف بلادها وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل والمحافظة على افضل العلاقات بين البلدين خاصة وان الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان و قبرص و ان السفارة في لبنان تصدر مئات التأشيرات اسبوعياً كما و اتفقا على العمل الدائم من اجعل تطوير العلاقات بين البلدين.