"سرايا القدس" نعت عنصرًا سقط في جنوب لبنان ضمن معركة "طوفان الأقصى"

نعت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، في بيان، عنصرها عدي محمد صالح (19 عام) "أبو عمر"، موضحة أنه "من كتيبة الشهيد علي الأسود- ساحة سورية".

ولفتت، بحسب بيانها، إلى أن صالح "ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".