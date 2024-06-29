سريع: تنفيذ 4 عمليات عسكرية منها عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية بالعراق بالبحر المتوسط

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية منها عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، في إطار عمليات مساندة قطاع غزة.

وأوضح أن "العملية المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت سفينة (waler) النفطية في البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا "تمت العملية المشتركة بالطائرات المسيرة واستهدفت السفينة (waler) وهي في طريقها إلى ميناء حيفا بعد انتهاكها قرار الحظر".

وحول باقي العمليات، أشار سريع إلى استهداف سفينة (delonix) الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية وأصابتها بشكل مباشر، موضحا أن شركة "ميرسك" تعد من "أكثر الشركات الداعمة للكيان الصهيوني وأكثرها انتهاكا لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأفاد سريع عن استهداف سفينة (ioannis) في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر.

وقال: "مستمرون بعون الله في تنفيذ واجباتنا الدينية والأخلاقية باسم شعبنا وكل أحرار الأمة دعما لفلسطين وانتصارا لشعبها المجاهد"، مضيفا "عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".