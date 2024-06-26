التقى رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّائب فادي علامة، سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، وعرضا الأوضاع العامّة في المنطقة وخصوصًا في جنوب لبنان.
وسلّم علامة، أولوصوي نسخةً عن العرض الّذي قدّمته لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين خلال جلساتها المتتالية مع مجموعة من السّفراء، حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.
وأكّد الجانبان "عمق العلاقات بين البلدين، وحرص تركيا على الحفاظ عليها"، وأشار أولوصوي إلى أنّ "بلاده جاهزة لمساعدة لبنان على غرار ما تفعله طوال السّنوات الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير التركي التقى علامة: جاهزون لمساعدة لبنان على غرار ما نفعله طوال السنوات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.