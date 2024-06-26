السفير التركي التقى علامة: جاهزون لمساعدة لبنان على غرار ما نفعله طوال السنوات الأخيرة

التقى رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين النّائب ​فادي علامة​، سفير ​تركيا​ في ​لبنان​ علي باريش أولوصوي، وعرضا الأوضاع العامّة في المنطقة وخصوصًا في جنوب لبنان.

وسلّم علامة، أولوصوي نسخةً عن العرض الّذي قدّمته لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين خلال جلساتها المتتالية مع مجموعة من السّفراء، حول آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

وأكّد الجانبان "عمق العلاقات بين البلدين، وحرص تركيا على الحفاظ عليها"، وأشار أولوصوي إلى أنّ "بلاده جاهزة لمساعدة لبنان على غرار ما تفعله طوال السّنوات الأخيرة".