متحدث الكرملين يعلق على صفقة الإفراج عن مؤسس «ويكيليكس»

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على صفقة الإفراج عن الصحفي جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيلكس"، حيث قال: "حصل الجميع على مراده".

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية،: "نحن نتحدث عن صفقة قضائية هنا، على حد ما فهمته، حصل الجميع على ما يريدون".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "ليس هناك ما يمكن إضافته أو التعليق عليه".

وفي وقت سابق، قضت محكمة جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة بالحكم على أسانج بالسجن ذات المدة التي قضاها فعليا في سجن في بريطانيا، ما أدى إلى إطلاق سراحه وإغلاق القضية.

وصرح المسؤول السابق في CIA لاري فايفر بأن إطلاق سراح مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج جاء في صفقة هدفها تفادي "الكشف عن المصادر" التي زودته بتسريبات موقعه الشهير.