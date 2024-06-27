شركة أمبري للأمن البحري: بلاغ عن حادث على بعد 84 ميلا غرب الحديدة في اليمن

افادت شركة أمبري للأمن البحري، عن "بلاغ عن حادث على بعد 84 ميلا غرب الحديدة في اليمن".

يشار الى حركة التجارة العالمية اصيبت بالارتباك بسبب هجمات القوات المسلحة اليمنية التي أجبرت مالكي السفن على تغيير مسارها بعيدا عن طريق قناة السويس المختصر، وقوبلت هجماتهم بغارات أميركية وبريطانية منذ شباط.