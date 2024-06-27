افادت شركة أمبري للأمن البحري، عن "بلاغ عن حادث على بعد 84 ميلا غرب الحديدة في اليمن".
يشار الى حركة التجارة العالمية اصيبت بالارتباك بسبب هجمات القوات المسلحة اليمنية التي أجبرت مالكي السفن على تغيير مسارها بعيدا عن طريق قناة السويس المختصر، وقوبلت هجماتهم بغارات أميركية وبريطانية منذ شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمبري للأمن البحري: بلاغ عن حادث على بعد 84 ميلا غرب الحديدة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.