الدفاع المدني بغزة: قد تتوقف مهامنا في أي لحظة بسبب شح الوقود

اشار المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل الى أن "طواقمنا لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات وسط نفاد الوقود وقد تتوقف مهامنا في أي لحظة"، مؤكدا أن "واقع المنظومة الصحية شمالي القطاع مأساوي مع استمرار العدوان الإسرائيلي".

ونوه إلى أنه "قد تتوقف مهامنا في أي لحظة بسبب شح الوقود مما يؤثر على حياة المواطنين"، مضيفا أن "الاحتلال لم يدخل لطواقمنا أي لتر واحد من الوقود منذ بداية العدوان" مؤكدا "استهداف الاحتلال لطواقمنا مستمر ومخالف للقانون الدولي ويجب أن نتمتع بحصانة خلال الحرب".

وأردف: "يصعب علينا التحرك وفق الإجراءات السابقة بسبب القوة التدميرية وحجم الشهداء"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع".

وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن هناك عجزا واضحا في خدمات الدفاع المدني ومن الممكن أن تتوقف الخدمة في أية لحظة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول 2023، ما أسفر عن مقتل 37718 مواطنا، ضمن آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.