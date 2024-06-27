وزير الدفاع الإسرائيلي : قادرون على إعادة لبنان «للعصر الحجري»

الشارقة - اميمة ياسر - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارة لواشنطن من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان "إلى العصر الحجري" في أي حرب مع مقاتلي جماعة حزب الله، لكنه قال إن الحكومة تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي حديث لصحفيين، قال جالانت أيضا إنه ناقش مع كبار المسؤولين الأميركيين مقترحاته "لليوم التالي" لحكم غزة بعد الحرب والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، لكنه وصف العملية بأنها ستكون "طويلة ومعقدة".

وقال جالانت في نهاية الزيارة التي استمرت أياما عدّة "لا نريد الحرب لكنّنا نستعدّ لكلّ السيناريوهات".

وأضاف أنّ "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعاً إقليمياً.

وبحسب جالانت فقد قتلت إسرائيل أكثر من 400 من "إرهابيي" حزب الله في الأشهر الأخيرة.