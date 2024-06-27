اعلن التيار الوطني الحر في بيان بان محكمة المطبوعات في بعبدا اصدرت قراراً برقم ٤ /٢٠٢٤ ادانت بموجبه احد الصحافيين بجرمي القدح والذم على خلفية نشره مقالاً في احى الصحف بتاريخ ٢٤ /١ /٢٠١٩ اتهم بموجبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتقاضيه عمولة مالية من دولة قطر، وقضى القرار بإلزامه بدفع ثلاثماية مليون ل.ل. كعطل وضرر.

كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني: تغريم احد الصحافيين لنشره مقالا في 2019 اتهم فيه باسيل بتقاضي اموالا عمولة مالية من قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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