اشار السيد بهاء الدين رفيق الحريري في تصريح له بعد وصوله الى مطار بيروت الدولي، الى اننا "جئنا لنكمل مسيرة رفيق الحريري ونحن ملتزمون بها وننفذ مبادئها".

كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الحريري من مطار بيروت: جئنا لنكمل مسيرة رفيق الحريري ونحن ملتزمون بها وننفذ مبادئها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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