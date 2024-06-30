مقتل فلسطيني وإصابة 5 في قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى في طولكرم

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن طائرة مقاتلة قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم بالضفة الغربية، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف شقة راقبها الجيش لفترة طويلة زاعمة أن الشقة كان بها 4 عناصر بارزة من كتيبة نور شمس.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن سقوط "شهيد و5 مصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم نور شمس شرق طولكرم".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.