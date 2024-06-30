أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن طائرة مقاتلة قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم بالضفة الغربية، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف شقة راقبها الجيش لفترة طويلة زاعمة أن الشقة كان بها 4 عناصر بارزة من كتيبة نور شمس.
في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن سقوط "شهيد و5 مصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم نور شمس شرق طولكرم".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطيني وإصابة 5 في قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى في طولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.