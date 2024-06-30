أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، إلى أنه "نظرا لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامنا مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر، نلفت انتباه رواد الشاطئ إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الآونة الأخيرة، وندعو إلى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة". وذكّرت المديرية العامة المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الدفاع المدني حذرت من خطر الغرق بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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