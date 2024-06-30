الامارات | عودة مونييه وفيتسل إلى تدريبات بلجيكا قبل لقاء فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك المدافع توما مونييه ولاعب الوسط أكسل فيتسل الأحد في التمرين الجماعي الصباحي لمنتخب بلجيكا، عشية مواجهة فرنسا الاثنين في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وتعرّض مونييه الذي يغيب منذ بداية البطولة كما فيتسل، لإصابة في الفخذ في حين كان الثاني مصاباً في العضلة الضامة.

وشارك لاعبا طرابزون سبور التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني توالياً، في تمارين الجري وفقاً لما لاحظه الصحافيون في معسكر المنتخب في لوديغسبورغ جنوبي ألمانيا.

لكن من غير المتوقّع أن يبدأ اللاعبان مواجهة ردّ الدين لفرنسا بعد الخروج أمامها في نصف نهائي كأس العالم 2018. ويُسافر "الشياطين الحمر" اليوم إلى دوسلدورف، حيث سيعقد مؤتمر صحافي في وقتٍ متأخّر مع المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو ولاعب الوسط أوريل مانغالا.