شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب ساحل بيرو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات، اليوم الجمعة، منطقة قريبة من ساحل بيرو وسط تحذيرات من أمواج المد العاتية "تسونامي".

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض في بيان له اليوم أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

يذكر أن البيرو تتعرض كل عام لـ 400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.

