شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. أكبر 100 شركة عقارية تسجل انخفاضًا في مبيعات المنازل الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أكبر 100 شركة عقارية في الصين، انخفاضًا في قيمة مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 17% عن العام السابق لتصل إلى 439 مليار يوان (60 مليار دولار).

وتباطأ الانكماش في قطاع العقارات السكنية في الصين بشكل أكبر في يونيو. العقارات في الصين جاء هذا في أعقاب الجهود التي بذلتها الحكومة، لوضع حد أدنى لسوق الإسكان في بعض أكبر مدنها.

وأشارت مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، أن الانخفاض الأبطأ جاء بعد أن اتبعت ثلاث من أكبر المدن في البلاد - شنغهاي وشنتشن وقوانجتشو - إجراءات تيسيرية في أواخر مايو. مدن المستوى الأول وخفضت الدفعات الأولى وسمحت برهن عقاري أرخص، بعد أن كشفت الحكومة المركزية عن حزمة إنقاذ عقارية واسعة النطاق.

وأصبحت العاصمة بكين، رابع ما يسمى بمدن المستوى الأول التي تحذو حذو المدن الثلاث في الأيام الأخيرة.

