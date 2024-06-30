شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة جديدة لمنسوبي التعليم في مكة.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منسوبيها للمشاركة في مسابقة "الداتاثون التربوي الخليجي" في دورتها الثانية للعام 2024م.

وتهدف إلى تحويل الإنتاج الفكري إلى مشروعات ونماذج عمل تطبيقية, من خلال إشراك المؤسسات التعليمية ومنسوبيها والمهتمين في الدول الأعضاء من المعلمين والمعلمات والباحثين والمؤسسات المهتمة بالتربية والتعليم. تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإنتاج الفكري وتسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإنتاج الفكري لمكتب التربية العربي لدول الخليج.



هذا بالإضافة إلى تعزيز جانب البحث والابتكار والإسهام في إنتاج أشكال جديدة من المعرفة.

وكذلك توفير الإنتاج المعرفي للمكتب بأكثر من شكل؛ لتغطية تفضيلات الجمهور المستهدف.

