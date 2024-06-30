شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 227 كيلوجراماً من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (227) كيلوجراماً من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

