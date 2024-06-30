شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي والان نبدء بالتفاصيل

الفرص التعليمية

الدمام - شريف احمد - انطلقت بجامعة الملك سعود اليوم, فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي2024 بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بمشاركة 798 طالبًا وطالبة.وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن كناخر الدلبحي في كلمة بهذه المناسبة: تفخر الجامعة باستضافة البرنامج الإثرائي الأكاديمي والعالمي الذي يجمع نخبة من الموهوبين المتميزين، مما يسهم في صقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم العلمية، مؤكدًا أهمية توفير البيئة التعليمية المناسبة لتحفيز الابتكار والإبداع.وأعرب الدلبحي عن تطلعه لأن يكون هذا البرنامج خطوة مهمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية والمهنية، مؤكدًا السعي دومًا لتقديم أفضل الفرص التعليمية والتدريبية التي تواكب التطورات العالمية.يذكر أن البرنامج يستمر لمدة ثلاثة أسابيع يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والورش العملية التي تركز على تنمية المهارات البحثية والتفكير النقدي والإبداعي لدى المشاركين.