شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مئوية.. الأحساء والدمام الأعلى حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جات الأحساء والدمام على رأس الأماكن الأعلى حرارة في المملكة اليوم الأحد، وسجلتا حسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، 47 درجة مئوية.

وجاء وادي الدواسر في المرتبة الثانية مسجلًا 46 درجة مئوية، ثم القيصومة ورفحاء وشرورة، وسجلت الأماكن الثلاثة 45 درجة مئوية.

