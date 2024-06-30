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47 مئوية.. الأحساء والدمام الأعلى حرارة في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جات الأحساء والدمام على رأس الأماكن الأعلى حرارة في المملكة اليوم الأحد، وسجلتا حسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، 47 درجة مئوية.
وجاء وادي الدواسر في المرتبة الثانية مسجلًا 46 درجة مئوية، ثم القيصومة ورفحاء وشرورة، وسجلت الأماكن الثلاثة 45 درجة مئوية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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