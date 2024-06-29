الدفاع الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية ست طائرات مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وتفير وجمهورية القرم.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف مجددا تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا الاتحادية. وتصدت منظومات الدفاع الجوي المناوبة للمسيرات الجوية المعادية، وأسقطت اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة تفير ونفس العدد فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود"

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبعض المناطق في العمق الروسي، بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسبة في أوكرانيا بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.