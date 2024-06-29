الاحتلال يعتقل شابًا من نابلس فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابًا من مدينة نابلس، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مراسل “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، باتجاه حي رفيديا والمخفية، وداهمت عدة منازل في المنطقة، وفتشتها، واعتقلت أحد الشبان، دون معرفه هويته بعد.

وقد استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم السبت، في تجدد قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ267 للعدوان.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين ودفيئات زراعية في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس.