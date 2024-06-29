بالصور.. انهيار عقار في حي المناخ ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخص في انهيار عقار مكون من 4 طوابق نطاق حي المناخ ببورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب: زياد السعيد مسعد العدوى 23 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، إثر انهيار عقار بنطاق حى المناخ.

وكانت إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عقار بشارع البلدية ونمرة 2 خلف شارع كسرى، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية والبحث الجنائي والإسعاف، إلى مكان الواقعة لإنقاذ أي من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويكثف رجال الأمن، من جهودهم في البحث عن أي شخص تحت الأنقاض الناتجة عن انهيار العقار، وكذلك الوقوف على ملابسات الواقعة، وإزالة أنقاض العقار، وفرض كردون أمني بمحيطه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.