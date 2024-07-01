إيمي طلعت زكريا تعلن خطوبتها.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن خطوبتها دون الكشف عن تفاصيل

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة إيمي، من بينهم الفنان عمرو عبدالعزيز الذي كتب: "ياه ألف مليون مبروك، لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، وعلق الفنان ياسر صادق: "مليون مبروك يا حبيبة قلبي"

وعلق الفنان أحمد سعد ميشو: "ألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير ويسعدك"، فيما علق الفنان أحمد صادق: "ألف ألف مبروك"، وعلق الفنان شادي شامل: "ألف ألف مبروك"

وكان آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا مسرحية "الصندوق الأحمر" الذي عرض هذا العام ضمن موسم الرياض، بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم