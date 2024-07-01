فن ومشاهير

محمود عبدالشكور عن عزت أبو عوف: "في منتهى الجمال والرقي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا الناقد الكبير محمود عبدالشكور، ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، ونسر عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك صورتين تجمع "أبو عوف" بشقيقاته

وعلق: "الفور ام.. عزت أبو عوف وأخواته بيغنوا ويحتفلوا.. الصورة الثانية من مشاركتهم فى إعلان عام 2014 ، عرفت منهم د. عزت الله يرحمه، ود. ميرفت ربنا يديها الصحة والعمر.. ناس في منتهى الجمال والرقي"

عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في ١ يوليو ٢٠١٩، وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية أعمال هامة منها: (زيزينيا، اضحك الصورة تطلع حلوة، الملك فاروق، الدالي، حليم، أوراق مصرية، شيخ العرب همام)

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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