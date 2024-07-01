محمود عبدالشكور عن عزت أبو عوف: "في منتهى الجمال والرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا الناقد الكبير محمود عبدالشكور، ذكرى وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف، ونسر عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك صورتين تجمع "أبو عوف" بشقيقاته

وعلق: "الفور ام.. عزت أبو عوف وأخواته بيغنوا ويحتفلوا.. الصورة الثانية من مشاركتهم فى إعلان عام 2014 ، عرفت منهم د. عزت الله يرحمه، ود. ميرفت ربنا يديها الصحة والعمر.. ناس في منتهى الجمال والرقي"

عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في ١ يوليو ٢٠١٩، وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية أعمال هامة منها: (زيزينيا، اضحك الصورة تطلع حلوة، الملك فاروق، الدالي، حليم، أوراق مصرية، شيخ العرب همام)