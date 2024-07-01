كيف علقت بشرى على أنباء اعتزالها الفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علقت الفنانة بشرى على تداول البعض أخبار عن اعتزالها الفن

ونشرت بشرى عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة علقت عليها: "قال اعتزل قال، لسه علينا أقساط يا بابا منك ليها"

كما نشرت صورة أخرى علقت عليها قائلة: "الحقني بيقولوا هتعتزل" على نغمات أغنية "قولوا للمتغاظ" لروبي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى مسلسل "طبيبة شرعية" الذي عرض مطلع العام الجاري وشاركها البطولة: نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، فراس سعيد، ياسر علي ماهر، سميرة صدقي، عابد عناني، لقاء سويدان، ومن إخراج شادي أبو شادي