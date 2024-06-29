البيت الأبيض يوجه طلبا لإسرائيل بشأن أموال المقاصة الفلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء،26 يونيو 2024 ، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أثار مسألة التوتر في الضفة الغربية خلال اجتماع مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بما في ذلك أهمية "نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية من دون مزيد من التأخير".

وقال البيان إن سوليفان أكد لوزير الأمن الإسرائيلي "التزام بايدن بضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها عسكرياً".

وأشار إلى أن سوليفان وجالانت ناقشا الكارثة الإنسانية في غزة والحاجة إلى زيادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

المصدر : وكالات