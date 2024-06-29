شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية" تسقط مقاتلة و119 مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

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خسائر أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة من طراز "ميج29-" و119 مسيرة، و5 صواريخ من طراز "أتاكمز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز ميج 29 تابعة لسلاح الجو الأوكراني، و119 طائرة مسيرة، و5 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز أتاكمز أمريكية الصنع، و10 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع".وأكد البيان بالقول: "قامت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وصدت هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش70-" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم تي إيه 65"، ومدفع "جفوزديكا"، ومدفع "جراد".وأضاف البيان أن "وحدات قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بياتيكاتكا، رابودينو، مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوتياجينكا في مقاطعة خيرسون".وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية، دمرت مركز التحكم في القتال ورادارا للإضاءة والتوجيه، وكاشفا على ارتفاعات منخفضة.بالإضافة إلى منظومتي دفاع جوي من طراز "إس300-"، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 119 منطقة".