الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقتين في الشياح وإخلاء المبنى جراء انتشار الدخان

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا بمؤازرة من فوج إطفاء الضّاحية، في تمام السّاعة 1:40 من تاريخ اليوم، حريقًا شبّ داخل شقّتَين تقعان في الطّبقة الرّابعة والخامسة من مبنى سكني في ​الشياح​- ضاحية بيروت الجنوبيّة"، مشيرةً إلى أنّهم "عملوا توازيًا، على إخلاء المبنى من قاطنيه جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق".

وأفادت بأنّ "العناصر أخمدوا أيضًا في تمام السّاعة 2:00 من تاريخ اليوم حريقًا شبّ في أعشاب وأكوام من النّفايات في دير القمر- الشوف".