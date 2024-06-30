الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقتين في الشياح وإخلاء المبنى جراء انتشار الدخان

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا بمؤازرة من فوج إطفاء الضّاحية، في تمام السّاعة 1:40 من تاريخ اليوم، حريقًا شبّ داخل شقّتَين تقعان في الطّبقة الرّابعة والخامسة من مبنى سكني في الشياح- ضاحية بيروت الجنوبيّة"، مشيرةً إلى أنّهم "عملوا توازيًا، على إخلاء المبنى من قاطنيه جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق".
وأفادت بأنّ "العناصر أخمدوا أيضًا في تمام السّاعة 2:00 من تاريخ اليوم حريقًا شبّ في أعشاب وأكوام من النّفايات في دير القمر- الشوف".
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