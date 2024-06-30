الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات كورسك وليبيتسك وفورونيج وبريانسك وأوريول وبيلغورود".

واوضحت الوزارة في بيان، أن "خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "تم إسقاط 15 مسيرة فوق منطقة كورسك و9 فوق ليبيتسك و4 فوق كل من فورونيج وبريانسك ومسيرتين فوق كل من أوريول وبيلغورود".