خارجية كوريا الشمالية: العلاقات بين أميركا واليابان وكوريا الجنوبية اتخذت شكل النسخة الآسيوية للناتو

أعربت وزارة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة، عن إدانتها بشدّة "الاستفزازات العسكريّة" ضدّ ​كوريا الشمالية​، في إشارة إلى أحدث مناورات عسكريّة مشتركة بين ​كوريا الجنوبية​ و​اليابان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "العلاقات بين الولايات المتّحدة واليابان وجمهوريّة كوريا اتّخذت مظهر النّسخة الآسيويّة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، محذّرةً من "عواقب وخيمة". وشدّدت على أنّ بيونغ يانغ لن تتجاهل "أبدًا الإجراءات الّتي اتّخذتها الولايات المتّحدة ومؤيّدوها لتعزيز الكتلة العسكريّة".

وكاند قد استكلمت كوريا الجنوبيّة واليابان والولايات المتّحدة السّبت، مناورات "حافة الحرّية- Freedom Edge" الّتي استمرّت ثلاثة أيّام، وركّزت على الصواريخ البالستيّة والدّفاع الجوّي والحرب تحت الماء والدّفاع الإلكتروني.

ونُشرت حاملة الطّائرات الأميركيّة العاملة بالطّاقة النوويّة "يو إس إس ثيودور روزفلت" والمدمّرة اليابانيّة "جاي إس أتاغو" والطّائرة المقاتلة الكوريّة الجنوبيّة "KF-16"، من أجل إجراء المناورات.