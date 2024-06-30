اعتقال 9450 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء الحرب على غزة .

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، إن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين، 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل،و طولكرم،ونابلس، والقدس".