الدفاع المدني انقذ مواطن من الغرق مقابل شاطئ صور

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ من إنقاذ مواطن كان يواجه خطراً محتماً بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي اثناء ممارسته رياضة السباحة مقابلة شاطئ صور.
كما عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ميدانياً.
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