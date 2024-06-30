"المقص اتكسر".. مصرع طفلين وإصابة 3 في انقلاب ميكروباص بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة أجرة على الطريق بمدينة سوهاج الجديدة.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "علي. ع" 42 عامًا سائق على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بسبب عطل مفاجئ في عفشة السيارة "كسر المقص الأمامي"، ما نتج عنه انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الواقعة مصرع "غزل. ع" البالغة من العمر 40 يومًا، وابن عمها "عبدالله. ح" البالغ من العمر 6 شهور، وإصابة كل من والدة المتوفاة الأولى "راضية. ف" 35 عامًا ربة منزل، "سلمى. ع" 10 أعوام، "فاطمة. ش" 8 أعوام، بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجميعهم من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.