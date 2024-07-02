شكرا لقرائتكم خبر المملكة تسجل 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بالربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ «موانئ» 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «الأونكتاد» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الثاني من 2024م.

وسجلت «موانئ» وفقا للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «الأونكتاد» خلال الربع الأول من 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.

وأجرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أخيرا تعديلات على قياس مؤشر «LSCI» في 2024م، لتعكس بشكل أفضل الخصائص الحالية لموانئ الحاويات، وهو تعديل لمنهجية الحساب السابقة المعتمدة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في صناعة النقل البحري والشحن العالمي، وتنامي قطاع الخدمات اللوجستية.

وقبل التعديل الأخير في منهجية الحساب حققت المملكة أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، بتسجيل 79.01 نقطة، وذلك استكمالا للأرقام القياسية الكبرى التي بلغت 77.66 نقطة خلال الربع الثالث 2023م.

وشهد 2024م منذ بدايته استمرار جهود الهيئة الرامية لتطوير البنية التحتية بموانئ المملكة؛ لتعزيز تنافسية الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعم وتيسير التجارة العالمية، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر بالجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات بلغت مليار ريال، وكذلك أعمال تعميق قناة الاقتراب الشمالية الغربية بالميناء بطول 3000 م، وعرض 300 م، وعمق 18,5 م، والذي كان بالسابق 17 م، وكذلك حوض الدوران الشمالي الغربي بقطر 700 م، وعمق 18.5 م، وكان بالسابق 16.5 م.

وضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 6 رافعات ساحلية وجسرية، لتطوير بنيته التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتعامل مع السفن العملاقة بكفاءة وسهولة.

وأضافت «موانئ» عبر الشراكة الاستراتيجية المميزة مع عدد من الخطوط الملاحية العالمية، 14 خدمة شحن ملاحية جديدة منذ بداية 2024م في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، لتعزيز ربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.

كما واصلت «موانئ» جهودها في إنشاء المناطق اللوجستية، حيث شهد ميناء جدة الإسلامي إنشاء منطقة لوجستية بقيمة استثمارية بلغت 175 مليون ريال بالتعاون مع شركة MEDLOG، الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة «MSC»، ووضع حجر أساس مركز لوجستي على مساحة بلغت 95,436 م2 للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، وكذلك وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية متكاملة بمساحة إجمالية 415 ألف م2، وبقيمة استثمارات تتجاوز 500 مليون ريال، بالتعاون مع «مجموعة دبي وورلد».

يذكر أن جهود «موانئ» في تطوير البنية التحتية بموانئ المملكة لاقت تقديرا دوليا، حيث حصدت الهيئة جائزة «البنية التحتية المميزة»، وجائزة «أفضل مساهمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية»، كما حصد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام جائزة «ميناء العام»، «Port of The Year»، ضمن جوائز «ShipTek» التي عقدت بنسختها الـ19 لعام 2024م، في مدينة الخبر.