روشن تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة

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وتستهدف الشراكة بين وزارة السياحة وروشن التعاون في تطوير صناعة السياحة في المملكة، وذلك من خلال المشاركة في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل البيانات والرؤى والمعرفة، وإطلاق البرامج التدريبية للكوادر الوطنية الشابة في مجال السياحة، وسيتناقش الطرفان حول الاستثمارات والفرص المحتملة في قطاع السياحة.
وقال وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي «نعتز بدور روشن على المستوى الوطني في تطوير الوجهات والمجتمعات، ونتطلع إلى التعاون معها حول أفضل السبل لدعم مستهدفات المملكة في قطاع السياحة، وفقا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة».
وأوضح رئيس إدارة الاستراتيجية والشؤون المؤسسية في روشن ياسين قطان، أن المجموعة من خلال محفظتها التي تشمل مجتمعات ووجهات في مختلف مناطق المملكة، تسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية، مؤكدا أن التعاون مع وزارة السياحة يواكب التطورات التي توفر تجارب مميزة للجميع، وتركز على جودة الحياة والترفيه.
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