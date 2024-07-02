عقوبة مباشرة على من يخل بإيداع القوائم المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة التجارة العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ووفقا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:

أولا: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد، التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال).

4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر، التي رأسمالها يقل عن (500ألف ريال).

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد، التي يبلغ رأسمالها (500 ألف ريال) أو أكثر.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد، التي يبلغ رأسمالها (500 ألف ريال) أو أكثر.

ثانيا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:

15 ألف ريال على المخالف، إذا كان رأسمال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).

20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونص القرار، على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

وبناء على القرار الوزاري، يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

يذكر، أن نظام الشركات الصادر في 1443، نص في المادة (17) على «وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية».

كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: «كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، أو إيداعها وفق لأحكام النظام».

توقع عقوبة مباشرة وفق الآتي:

المخالفون في جميع الشركات (عدا المساهمة غير المدرجة):

8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال.

4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن 500ألف ريال.

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال أو أكثر.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها 500 ألف ريال أو أكثر.

المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة: