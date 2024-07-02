مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تشارك في مؤتمر إدارة المعارف النووية بفيينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المؤتمر الدولي حول إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية، الذي يقام خلال الفترة من 1 - 5 يوليو 2024، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض التطورات العالمية المتعلقة بإدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية، ودراسة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، وتقديم حلول عملية لتوظيفها على المستوى التنظيمي والوطني والدولي.

فيما يركز المؤتمر على تطوير وتنمية الموارد البشرية اللازمة لدعم برامج الطاقة النووية الآمنة والمستدامة.

وأكدت مديرة إدارة تطوير القدرات البشرية كيم برينجل، أهمية إدارة المعارف النووية وتنمية الموارد البشرية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مشيرة إلى التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والموثوقية ضمن سياستها الوطنية للطاقة الذرية، وعمل المملكة على تطوير القطاع في مختلف المجالات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.

يذكر، أن لمدينة الملك عبدالله للطاقة دور بارز في تطوير القدرات البشرية في قطاع الطاقة، إذ تتركز جهودها على دعم المؤسسات التعليمية لتعليم وتدريب القدرات البشرية السعودية بالمعارف، وفقا لأفضل الممارسات، وتصميم أنظمة لإدارة المعرفة وتخزينها ونقلها ونشرها، لضمان استمرارية المعرفة وتبادل الخبرات في القطاع، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي، والعمل على استراتيجية بناء القدرات البشرية في مجال الطاقة الذرية بالمملكة.

أهداف المؤتمر