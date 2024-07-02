شكرا لقرائتكم خبر وزيرة كويتية تحول واقعة الطفل المكبل إلى النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت أمثال الحويلة، ووجهت بتقديم بلاغ بشأن واقعة متعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة، على خلفية انتشار فيديو لطفل مكبل ويعامل بشكل عنيف.

وأوضحت وزارة الشؤون في بيان أن ذلك يأتي بعد انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل لا يتعدى العشر سنوات مكبلا بالحبال يقوم بسحب مركبة بجسده ما يعد تعذيبا بدنيا.

وطلبت الحويلة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص القوانين العالمية والمحلية على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والتعذيب والضرر، والحفاظ على حقهم بالحياة والتعليم والطبابة وغيرها.

وشددت الوزيرة الكويتية على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع.

من جانب آخر، أصدرت الحويلة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.