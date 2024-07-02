شكرا لقرائتكم خبر وزيرة كويتية تحول واقعة الطفل المكبل إلى النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة الشؤون في بيان أن ذلك يأتي بعد انتشار مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لطفل لا يتعدى العشر سنوات مكبلا بالحبال يقوم بسحب مركبة بجسده ما يعد تعذيبا بدنيا.
وطلبت الحويلة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة متابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنص القوانين العالمية والمحلية على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والتعذيب والضرر، والحفاظ على حقهم بالحياة والتعليم والطبابة وغيرها.
وشددت الوزيرة الكويتية على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع.
من جانب آخر، أصدرت الحويلة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة كويتية تحول واقعة الطفل المكبل إلى النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.