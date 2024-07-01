الطيران الاسرائيلي أغار على منزل في بلدة البياضة وعلى بلدة كفركلا

أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة البياضة - قضاء صور. كما نفذ الطيران الاسرائيلي غارتين فجرا، على بلدة كفركلا، الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل.

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