الجيش الإسرائيلي: رصد 20 قذيفة أطلقت من خان يونس باتجاه غلاف غزة والقبة الحديدية اعترضت بعضها

اعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان "رصد 20 قذيفة أطلقت من خان يونس باتجاه غلاف غزة والقبة الحديدية اعترضت بعضها". وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أنه "قصفنا كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم وصوفا وحوليت والمغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية". وفي وقت سابق، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن "دفعة صواريخ استثنائية انطلقت من قطاع غزة واستهدفت عين هشلوشا وسط غلاف غزة"، مشيرة الى انه "نحو 20 صاروخا أطلقت اليوم على بلدات المجلس الإقليمي لإشكول في وسط غلاف غزة".

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