الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا وتبقى الحرارة دون تعديل يذكر".

واشارت الى ان "طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طيلة هذا الاسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية".

وحذّرت من "التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج أحيانا بخاصة يوم الثلاثاء".

ولفتت الى ان "طقس الإثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا وتبقى الحرارة دون تعديل يذكر. والأربعاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا".

ولفتت الى ان "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في الداخل حيث تتجاوز معدلاتها الموسمية، بينما تستقر على الساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر".