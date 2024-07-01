شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطلق صاروخ إتش 3 الجديد الذي يحمل قمرًا اصطناعيًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت اليابان، اليوم الاثنين، في إطلاق صاروخ إتش 3 الذي يحمل قمرًا اصطناعيُا لمراقبة الأرض من مركز فضائي في جزيرة بجنوب غرب البلاد، وذلك لتعزيز طموحات اليابان الفضائية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن صاروخ إتش 3 المصنع محليًا انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في مقاطعة كاجوشيما، حيث أطلق مرحلته الأولى بعد خمس دقائق، حيث انفصل القمر الاصطناعي بعد 17 دقيقة كما هو مخطط.

ويأتي إطلاق الصاروخ في الوقت الذي تسعى فيه اليابان لترسيخ وضعها في قطاع إطلاق الأقمار الاصطناعية الذي يشهد منافسة متزايدة، حيث تسعى لإطلاق صواريخ اتش 3 ست مرات سنويا. وكان من المقرر إطلاق صاروخ اتش 3 أمس الأحد، ولكن تم إرجاء موعد الإطلاق بسبب الطقس السيء.