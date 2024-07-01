شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شرق الفلبين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، شرق الفلبين.

وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن الزلزال وقع على بعد 31 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بالانجيجا الفلبينية.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.