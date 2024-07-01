جامعة الأمة العربية أقامت "محكمة عدل شعبية لأجل غزة" في دمشق

أقامت مؤسسة "جامعة الأمة العربية" في فندق إيبلا بدمشق، "محكمة عدل شعبية لأجل غزة"، بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب وذلك بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد إسرائيل، وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة، معترف بها في عدد من الدول.

واستمعت هيئة المحكمة المكونة من فقهاء قانونيين وحقوقيين إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا "الدكتوراه" في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة "أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة".

وفي ختام الجلسات، تم تكريم الفائزين في المسابقة، وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية، إضافة إلى توزيع شهادات مشاركة لجميع الجهات، التي ساهمت في إنتاج هذه الفعالي.