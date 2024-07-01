شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا يعلن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، مساء أمس الأحد تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت المعارضة إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وشدّد رئيس جنوب أفريقيا على أنّ أولويّة الحكومة الجديدة ستكون استعادة "النّمو الاقتصادي السّريع" للقوّة الصّناعيّة في أفريقيا، و"معالجة الفقر والبطالة"، مشيرًا إلى أنّ هذه الحكومة تشكّلت بحيث تكون جميع الأحزاب قادرة على المشاركة بشكل هادف في السّلطة التّنفيذية.

