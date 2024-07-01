اشارت شكبة "سكاي نيوز" الى ان تركيا قطعت الاتصالات والإنترنت عن المناطق التي تسيطر عليها الجـماعات المسلحة المعارضة شمال سوريا. ولفتت الى ان السلطات التركية تطالب موظفيها بالخروج على وجه السرعة من الشمال السوري.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية تطالب موظفيها بالخروج على وجه السرعة من الشمال السوري وتقطع الاتصالات والإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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