الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفينة (MSC Unific) الإسرائيلية في البحر العربي، وسفينة (Delonix) النفطية الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة (Anvil Point) البريطانية في المحيط الهندي، وسفينة (Lucky Sailor) في البحر الأبيض المتوسط.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأمريكى اليوم تدمير ثلاثة زوارق مسيرة أطلقتها جماعة الحوثى فى مياه البحر الأحمر.

يذكر أنه في 12 يناير 2024 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة شن هجمات على مناطق سيطرة حركة أنصار الله في اليمن شملت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وصعدة والبيضاء وذمار وحجة.

الأمر الذى تسبب بإعلان الحركة توسيع دائرة السفن المستهدفة لتشمل السفن الحربية والتجارية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن واستهدفت سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن ردا على الهجمات.