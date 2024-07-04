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ميدو: الموسم القادم لن يكون استثنائيًا وهناك أخبار بتأجيل الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، رفض الأندية المصرية ترك لاعبيها لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لخوض أولمبياد باريس 2024.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "الموسم القادم لن يكون استثنائيًا، ويجب أن يكون هناك حل لأزمة الكرة المصرية".

وأكمل: "من المفترض أن لا يكون هناك أي جدال من الأندية بشأن اللاعبين الصغار من قوام المنتخب الأولمبي".

وأردف: "هناك أخبار بتأجيل بسبب المنتخب الأولمبي، وما يحدث ليس لها أي تبرير، وهناك أزمة كبيرة في الكرة المصرية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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