الحرائق تلتهم غابات تومسون شمال كاليفورنيا لليوم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - اندلع حريق ضخم في غابات تومسون، شمالي كاليفورنيا، ما استدعى إجلاء آلاف السكّان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية"، بحسب "نيويورك تايمز".

وأمرت السلطات في شمال كاليفورنيا نحو 13 ألف شخص في مقاطعة بوت بالإخلاء، مع انتشار حرائق الغابات، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3 آلاف فدان حتى أمس.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، إنَّ الحريق بدأ صباح الثلاثاء، وإن سببه لا يزال قيد التحقيق، ولم يتضح عدد المباني التي تضررت بسبب الحريق، الذي أطلق عليه اسم "حريق تومسون"، لكن الصور أظهرت العديد من المنازل والمركبات اشتعلت فيها النيران، ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات حتى أمس الأربعاء.

قال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحفي، إنّ أوامر الإخلاء صدرت لنحو 13 ألف شخص.

وتأثرت مدينة أوروفيل في كاليفورنيا، التي تقع على بعد 68 ميلًا شمال ساكرامنتو، ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، بالعديد من أوامر الإخلاء.

وأوضحت إدارة موارد المياه في ولاية كاليفورنيا، أنّ العديد من مرافق المياه الحكومية تأثرت بأوامر الإخلاء، لكن لا يوجد خطر على سد أوروفيل، وهو أطول سد في الولايات المتحدة.

وتفاقم خطر اندلاع الحرائق في شمال كاليفورنيا هذا الأسبوع بسبب انخفاض الرطوبة والرياح العاصفة، والتي يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق بسرعة.

كانت تحذيرات الحرائق ذات العلم الأحمر (تعني أن خطر اندلاع حرائق الغابات يزداد بسبب الظروف الجوية) سارية في أكثر من اثنتي عشرة مقاطعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويشهد شمال كاليفورنيا موجة حر خطيرة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 110 درجة فهرنهايت أو أعلى، في مدن مثل ساكرامنتو وتشيكو وريدينج.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط يؤثر على معظم شمال كاليفورنيا، بما في ذلك أوروفيل.

وحثّ المسؤولون الناس على توخي الحذر الشديد عند استخدام الألعاب النارية خلال عطلة الرابع من يوليو في مقاطعة بوت.

والألعاب النارية غير قانونية، باستثناء مدن أوروفيل وجريدلي وبيجز، حيث يمكن استخدام الألعاب النارية التي تحمل ختم "آمن وعاقل".