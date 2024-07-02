الجيش الروسي دمّر 5 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-27 داخل مطار بصواريخ إسكندر

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن القوات الروسية دمرت 5 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 بمطار ميرغورود باستخدام صواريخ إسكندر.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 11 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط 2022، تنفيذ ما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في وقت يتقدم فيه الجيش الروسي في ساحة القتال.
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